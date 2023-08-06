Вперед в светлое прошлое

Середина июля запомнилась событием почти уникальным. Американский солдат Трэвис Кинг по доброй воле перебежал в КНДР. Это первый случай дезертирства за последние сорок с лишним лет. Впрочем, как выяснил «Ъ», такие случаи за всю историю разделения Кореи можно пересчитать по пальцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рядовой второго класса Трэвис Кинг, сбежавший в КНДР

Фото: Travis King Рядовой второго класса Трэвис Кинг, сбежавший в КНДР

Фото: Travis King

Рядовой второго класса Трэвис Кинг пополнил весьма короткий список американских военных, дезертировавших в Северную Корею. О его судьбе почти ничего не известно с 18 июля, когда он пересек границу в единственном, кажется, доступном для этого месте на всем протяжении Демилитаризованной зоны (ДМЗ) длиной 241 км и шириной 4 км, разделяющей Корейский полуостров на Северную Корею и Южную. На протяжении всего 241 км ДМЗ «обрамляет» демаркационную линию, которую для простоты люди привыкли называть «границей» КНДР и Южной Кореи.

На этой неделе в командовании ООН сообщили, что северокорейская сторона подтвердила нахождение Кинга в КНДР.

При этом в командовании отказались сообщать какие-либо детали, сославшись на то, что это может помешать деятельности по возвращению Кинга домой.

Отсутствие информации порождает самые разные слухи. По одним, он находится в застенках северокорейской разведки, которая не без помощи пыток старается выудить у военнослужащего разнообразные военные тайны, которыми он в действительности, скорее всего, не владеет. По другим, его готовят к обмену. По третьим, его тренируют для выступления по северокорейскому телевидению с какой-нибудь антиамериканской речью. По четвертым, с ним делают все вышеуказанное одновременно. Тревожит американскую общественность еще и то, что КНДР не говорит о перебежчике почти ничего.

Разведчик-залетчик

Впрочем, не слишком много известно и про самого Трэвиса Кинга. 23-летний Кинг был рядовым второго класса американской армии. На военную службу он поступил в 2021 году. Служил в армейской разведке в лагере Бонифас в 400 км от ДМЗ. За время службы Кинг получил три награды: «За службу национальной обороне», «За защиту Кореи» и «За службу за рубежом». Это дежурные награды для всех без исключения американских военнослужащих, проходящих службу в Южной Корее. Так что по их наличию вовсе не стоит делать вывод, что рядовой второго класса Кинг был образцовым военнослужащим. Скорее, наоборот. Количество дисциплинарных взысканий, наложенных на него, превышает количество наград. Он, к примеру, по данным ABC News, вполне мог не явиться на построение или во всеуслышание заявить, что отказывается служить и совершенно не хочет возвращаться в США.

А в октябре прошлого года Кинг прославился на всю Южную Корею. Перебрав в ночном клубе, он устроил драку с одним из посетителей.

Потом была еще одна подобная история, после которой, как сообщается в полицейском протоколе, «оказал сопротивление при аресте». За этим сухим термином, как выяснили южнокорейские газеты, скрывалось все, что нетрезвый военнослужащий имел сказать про Корею и корейцев. А также нанесение серьезного урона транспортному средству, на котором наряд полиции прибыл для того, чтобы утихомирить Кинга. Сами полицейские не пострадали, а потому рядовой второго класса отделался относительно легким наказанием. Его приговорили к штрафу и выплате компенсации на общую сумму $4,5 тыс. Поскольку у военнослужащего не было таких денег, деньги ему пересчитали в дни, и в итоге он провел в южнокорейской тюрьме 47 суток.

Сообщается, что после освобождения Кинг около недели провел под наблюдением на военной базе, а затем должен был отправиться на родную для себя базу Форт-Блисс в Техасе, где им должны были заняться уже американские военные полицейские.

Фотогалерея Как строился северокорейский режим Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ким Ир Сен (на фото слева) родился 15 апреля 1912 года в поселке Мангендэ под Пхеньяном. Его отец был сельским учителем и подрабатывал траволечением. Так как биография первого президента КНДР окутана тайнами, достоверных знаний о его детстве и происхождении нет. Как отмечало Центральное телеграфное агентство Кореи, «Магендэ навеки стал родиной души корейского народа и всего прогрессивного человечества» Фото: AP Его настоящее имя — Сон Джу. Всему миру он известен под псевдонимом Ир Сен, что в переводе с корейского означает «восходящее солнце» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» В 1920 году семья Ким Ир Сена переехала в Китай, где, учась в школе, он вступил в подпольный марксистский кружок, после чего оказался в тюрьме, проведя там полгода. В 1932 году он возглавил вооруженный отряд участников антияпонского партизанского движения. Вскоре женился на соратнице Ким Чен Сук, дочери батрака из Северной Кореи. 4 июня 1937 года 200 партизан пересекли японо-маньчжурскую границу и утром внезапно атаковали небольшой город Почхонбо, уничтожив местный жандармский пост. Эта операция сделала Кима одним из самых известных партизанских командиров Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» После того как японцам удалось разбить большинство партизанских отрядов в Маньчжурии, Ким Ир Сен бежал в СССР, где жил до 1946 года. В 1942 году у него родился сын Ким Чен Ир. После поражения Японии в войне Ким Ир Сен оказался самым высокопоставленным офицером-корейцем в занятом советскими войсками Пхеньяне и стал «национальным героем». В декабре 1946 года Ким Ир Сен был назначен председателем Северокорейского оргбюро Компартии Кореи, а в феврале возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. В 1948 году он стал премьер-министром КНДР. Именно Ким Ир Сен принял решение о начале войны с Югом, и после образования КНДР стал главой государства Фото: AP «Если мой народ валяется в пыли, то и я буду валяться в пыли»

Граждане КНДР считали Ким Ир Сена скромным человеком, хотя на деле он таким качеством не отличался, о чем говорила его страсть к лимузинам. В 1970 году его автопарк состоял примерно из тысячи машин, среди которых были бронированные и люксовые автомобили. Он мог потребовать, чтобы за ночь в его Mercedes Pullman была встроена кровать. В таких случаях механики работали всю ночь Фото: AP / Korean Central News Agency via Korea News Service В середине 1950-х годов Ким Ир Сен начал ужесточать режим. Все северокорейские студенты должны были вернуться из Европы и пройти курс идеологической переподготовки. В течение 40 дней они маршировали на священной горе Пэкту, пели патриотические песни, предавались самокритике и восхваляли достижения вождя

На фото: Ким Ир Сен во время визита в Москву с Вячеславом Молотовым (слева) и Николаем Булганиным (справа) Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек» Для жителей КНДР Ким Ир Сен и по сей день прежде всего основатель чучхе — идеологии северокорейского режима, за основу которой берется «опора на собственные силы». Учение появилось в конце 1950-х, после того как в СССР начали разоблачать культ личности Сталина, который был для Ким Ир Сена образцом для подражания. В ответ он репрессировал всех, кто дискредитировал его, и дистанцировался от Москвы. Победу над японскими оккупантами северокорейские историки стали приписывать партизанской армии капитана Ким Ир Сена, забывая о советской

На фото: парад корейских коммунистов, несущих огромные портреты Сталина и Ким Ир Сена Фото: AP В стране, которая готовилась к отражению нападения США или Японии, в первую очередь требовалось обеспечить безопасность вождя. Для него была выстроена роскошная подземная резиденция. За его благополучие отвечали 100 тыс. сотрудников министерства защиты личности. Каждое зернышко риса перед попаданием в тарелку Ким Ир Сена проверялось вручную Фото: AP После окончания Корейской войны в 1953 году страна больше не была вовлечена в боевые действия, однако вся экономика оставалась переведенной на военные рельсы, все подчинялось жесткому центральному планированию. Армия КНДР стала самой крупной по численности в мире. Рыночная торговля, как и владение приусадебными участками, были объявлены буржуазно-феодальным пережитком и ликвидированы Фото: AP В начале 1990-х, когда Россия фактически разорвала экономические связи с КНДР, большинство северокорейских предприятий остановили работу. Ряд неурожайных лет и череда стихийных бедствий поставили страну на грань голода, спасать от которого население страны чучхе помогала гуманитарная помощь со всего мира Фото: AP Первая жена Ким Ир Сена Ким Чен Сук умерла вскоре после рождения их сына. В начале 1960-х он вступил в брак с Ким Сон Э, которая, как считается, была секретаршей начальника личной охраны Ким Ир Сена Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото В 1972 году пост председателя кабинета министров, который все это время занимал Ким Ир Сен, был упразднен, а вместо него создан новый — президента. Спустя четыре года после смерти вождя, в 1998-м, он был провозглашен «Вечным президентом КНДР» Фото: AP Культ личности Ким Ир Сена приобрел невиданные масштабы. Все корейцы, достигшие совершеннолетия, были обязаны носить значки с его портретом. Он был изображен на всех жилых и служебных помещениях, в вагонах метро и поездов. Все места, где побывал Ким Ир Сен, отмечены специальными мемориальными досками, объявлены национальной реликвией и тщательно оберегаются. Имя Ким Ир Сена звучало почти в любой северокорейской песне, а герои фильмов совершали невероятные подвиги, вдохновляемые своей любовью к нему Фото: AP У Ким Ир Сена было множество титулов. Его называли Великим Вождем, Солнцем Нации, Маршалом Могучей Республики, Залогом Освобождения Человечества

В статье, опубликованной по случаю 100-летия со дня его рождения, писали: «Товарищ Ким Ир Сен — непобедимый стальной Полководец и военный гений, который силой оружия проложил путь нашей революции и повел ее к победе»

На фото Ким Ир Сен и первым президентом Палестины Ясиром Арафатом Фото: AP Тело Ким Ир Сена покоится в стеклянном саркофаге в мавзолее Кымсусан, бывшем президентском дворце в Пхеньяне, в котором до сих пор хранятся некоторые его вещи. «Корейский народ почитает великого товарища Ким Ир Сена как прародителя социалистической Кореи, вечного президента республики и отца нации», писали местные СМИ. В 2012 году комплекс стал усыпальницей и для Ким Чен Ира. Иностранные гости могут попасть на территорию мемориала только в рамках туристических экскурсий. Посетители должны молча кланяться вождю, небольшими группами обходя саркофаг с четырех сторон Фото: AP «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами»

В июле 1997 года было принято совместное постановление руководящих комитетов ТПК и КНДР «Об увековечивании революционной жизни и бессмертных заслуг великого вождя товарища Ким Ир Сена» и учреждена система летоисчисления чучхе, точкой отсчета которой стал год рождения Ким Ир Сена (1912 год), а в день его рождения — 15 апреля — учрежден государственный праздник День Солнца Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Ким Ир Сен (на фото слева) родился 15 апреля 1912 года в поселке Мангендэ под Пхеньяном. Его отец был сельским учителем и подрабатывал траволечением. Так как биография первого президента КНДР окутана тайнами, достоверных знаний о его детстве и происхождении нет. Как отмечало Центральное телеграфное агентство Кореи, «Магендэ навеки стал родиной души корейского народа и всего прогрессивного человечества» Фото: AP Его настоящее имя — Сон Джу. Всему миру он известен под псевдонимом Ир Сен, что в переводе с корейского означает «восходящее солнце» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» В 1920 году семья Ким Ир Сена переехала в Китай, где, учась в школе, он вступил в подпольный марксистский кружок, после чего оказался в тюрьме, проведя там полгода. В 1932 году он возглавил вооруженный отряд участников антияпонского партизанского движения. Вскоре женился на соратнице Ким Чен Сук, дочери батрака из Северной Кореи. 4 июня 1937 года 200 партизан пересекли японо-маньчжурскую границу и утром внезапно атаковали небольшой город Почхонбо, уничтожив местный жандармский пост. Эта операция сделала Кима одним из самых известных партизанских командиров Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек» После того как японцам удалось разбить большинство партизанских отрядов в Маньчжурии, Ким Ир Сен бежал в СССР, где жил до 1946 года. В 1942 году у него родился сын Ким Чен Ир. После поражения Японии в войне Ким Ир Сен оказался самым высокопоставленным офицером-корейцем в занятом советскими войсками Пхеньяне и стал «национальным героем». В декабре 1946 года Ким Ир Сен был назначен председателем Северокорейского оргбюро Компартии Кореи, а в феврале возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. В 1948 году он стал премьер-министром КНДР. Именно Ким Ир Сен принял решение о начале войны с Югом, и после образования КНДР стал главой государства Фото: AP «Если мой народ валяется в пыли, то и я буду валяться в пыли»

Граждане КНДР считали Ким Ир Сена скромным человеком, хотя на деле он таким качеством не отличался, о чем говорила его страсть к лимузинам. В 1970 году его автопарк состоял примерно из тысячи машин, среди которых были бронированные и люксовые автомобили. Он мог потребовать, чтобы за ночь в его Mercedes Pullman была встроена кровать. В таких случаях механики работали всю ночь Фото: AP / Korean Central News Agency via Korea News Service В середине 1950-х годов Ким Ир Сен начал ужесточать режим. Все северокорейские студенты должны были вернуться из Европы и пройти курс идеологической переподготовки. В течение 40 дней они маршировали на священной горе Пэкту, пели патриотические песни, предавались самокритике и восхваляли достижения вождя

На фото: Ким Ир Сен во время визита в Москву с Вячеславом Молотовым (слева) и Николаем Булганиным (справа) Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек» Для жителей КНДР Ким Ир Сен и по сей день прежде всего основатель чучхе — идеологии северокорейского режима, за основу которой берется «опора на собственные силы». Учение появилось в конце 1950-х, после того как в СССР начали разоблачать культ личности Сталина, который был для Ким Ир Сена образцом для подражания. В ответ он репрессировал всех, кто дискредитировал его, и дистанцировался от Москвы. Победу над японскими оккупантами северокорейские историки стали приписывать партизанской армии капитана Ким Ир Сена, забывая о советской

На фото: парад корейских коммунистов, несущих огромные портреты Сталина и Ким Ир Сена Фото: AP В стране, которая готовилась к отражению нападения США или Японии, в первую очередь требовалось обеспечить безопасность вождя. Для него была выстроена роскошная подземная резиденция. За его благополучие отвечали 100 тыс. сотрудников министерства защиты личности. Каждое зернышко риса перед попаданием в тарелку Ким Ир Сена проверялось вручную Фото: AP После окончания Корейской войны в 1953 году страна больше не была вовлечена в боевые действия, однако вся экономика оставалась переведенной на военные рельсы, все подчинялось жесткому центральному планированию. Армия КНДР стала самой крупной по численности в мире. Рыночная торговля, как и владение приусадебными участками, были объявлены буржуазно-феодальным пережитком и ликвидированы Фото: AP В начале 1990-х, когда Россия фактически разорвала экономические связи с КНДР, большинство северокорейских предприятий остановили работу. Ряд неурожайных лет и череда стихийных бедствий поставили страну на грань голода, спасать от которого население страны чучхе помогала гуманитарная помощь со всего мира Фото: AP Первая жена Ким Ир Сена Ким Чен Сук умерла вскоре после рождения их сына. В начале 1960-х он вступил в брак с Ким Сон Э, которая, как считается, была секретаршей начальника личной охраны Ким Ир Сена Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото В 1972 году пост председателя кабинета министров, который все это время занимал Ким Ир Сен, был упразднен, а вместо него создан новый — президента. Спустя четыре года после смерти вождя, в 1998-м, он был провозглашен «Вечным президентом КНДР» Фото: AP Культ личности Ким Ир Сена приобрел невиданные масштабы. Все корейцы, достигшие совершеннолетия, были обязаны носить значки с его портретом. Он был изображен на всех жилых и служебных помещениях, в вагонах метро и поездов. Все места, где побывал Ким Ир Сен, отмечены специальными мемориальными досками, объявлены национальной реликвией и тщательно оберегаются. Имя Ким Ир Сена звучало почти в любой северокорейской песне, а герои фильмов совершали невероятные подвиги, вдохновляемые своей любовью к нему Фото: AP У Ким Ир Сена было множество титулов. Его называли Великим Вождем, Солнцем Нации, Маршалом Могучей Республики, Залогом Освобождения Человечества

В статье, опубликованной по случаю 100-летия со дня его рождения, писали: «Товарищ Ким Ир Сен — непобедимый стальной Полководец и военный гений, который силой оружия проложил путь нашей революции и повел ее к победе»

На фото Ким Ир Сен и первым президентом Палестины Ясиром Арафатом Фото: AP Тело Ким Ир Сена покоится в стеклянном саркофаге в мавзолее Кымсусан, бывшем президентском дворце в Пхеньяне, в котором до сих пор хранятся некоторые его вещи. «Корейский народ почитает великого товарища Ким Ир Сена как прародителя социалистической Кореи, вечного президента республики и отца нации», писали местные СМИ. В 2012 году комплекс стал усыпальницей и для Ким Чен Ира. Иностранные гости могут попасть на территорию мемориала только в рамках туристических экскурсий. Посетители должны молча кланяться вождю, небольшими группами обходя саркофаг с четырех сторон Фото: AP «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами»

В июле 1997 года было принято совместное постановление руководящих комитетов ТПК и КНДР «Об увековечивании революционной жизни и бессмертных заслуг великого вождя товарища Ким Ир Сена» и учреждена система летоисчисления чучхе, точкой отсчета которой стал год рождения Ким Ир Сена (1912 год), а в день его рождения — 15 апреля — учрежден государственный праздник День Солнца Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото Смотреть

17 июля он под надзором американских военных был отправлен в аэропорт Инчхон — его довели до таможенного контроля. Сопровождающие не могли войти в «чистую зону» аэропорта, кроме того, Кинг формально не находился под стражей, так что в терминал он вошел один. Дальше он должен был сесть в самолет, летящий в США.

Однако дальше «что-то пошло не так». На самолет он так и не сел. По словам представителя авиакомпании, пассажир заявил, что не имеет с собой паспорта, а потому его вывели обратно в аэропорт. Американские газеты особо отмечают, что военные власти оставались по этому поводу в полном неведении до тех пор, пока самолет не совершил посадку в США и Кинга среди его пассажиров не оказалось.

Рядовой Кинг использовал это время с очевидной для себя пользой. Уже через 12 часов он оказался на территории деревеньки Пханмунджом (официальное название — «Объединенная зона безопасности»). Это единственное место на всей ДМЗ, где происходят контакты американских (официально — ооновских) и северокорейских военных. А еще это — единственное место, где граждане любой страны мира могут без всякой опаски взглянуть на загадочную Северную Корею. Для этого сюда организуются регулярные экскурсии, на одну из которых Кинг и записался.

Надо сказать, что эта часть приключений рядового Кинга в Корее представляется наиболее загадочной. Никто не может сказать, чем он занимался все эти 12 часов. Как никто не может сказать, как он приобрел билет на экскурсию. Зато любой турагент в Сеуле скажет вам, что сделать это за 12 часов совершенно невозможно: экскурсии в ОЗБ бронируются заранее, иногда — за несколько недель.

Как заявил позже министр обороны США Ллойд Остин, во время экскурсии солдат «самовольно и без разрешения пересек демаркационную линию». Свидетели, они же — товарищи Кинга по той самой экскурсии, дополняют краткое сообщение министра подробностями.

Чернокожий турист, ведший до этого себя не просто спокойно, а осторожно, вдруг бросился бежать вперед к невысокому бетонному заграждению, которое, собственно, и служит границей между Кореями.

Один из свидетелей клянется, что бежавший Кинг громко смеялся. Американские солдаты, охраняющие южную часть Пханмунджома, пытались догнать бегуна, но тот с легкостью перепрыгнул через бетонный надолб и оказался на территории Корейской Народно-Демократической Республики. Сообщается, что с северокорейской стороны его тут же забрал микроавтобус. Это, в свою очередь, породило слухи о том, что к своему побегу Кинг готовился заранее и не без помощи северокорейских спецслужб. Пентагон вяло отрицает возможность контактов своего военнослужащего с северокорейцами, однако со времени побега он вообще проявил себя не слишком информированным.

Мать Трэвиса Кинга Клодин Гейтс заявила, что была потрясена, когда узнала, что ее сын бежал в КНДР. А его сестра Джакеда Гейтс сказала, что ее брат «не из тех, кто просто исчезает». По ее мнению, «история глубже»: она не верит, что Тревис «просто взял и сбежал». Еще один его родственник, дядя Карл Гейтс, считает, что Трэвис переживал глубокую депрессию из-за смерти шестилетнего кузена несколько лет назад. Этим и объясняется его странное поведение. В любом случае члены семьи Кинга требуют его возвращения на родину.

От суда и за идеей

Побег Трэвиса Кинга — первый случай побега гражданина США в КНДР за последние пять лет. В 2018 году Брюс Байрон Лоуренс пересек границу между Китаем и КНДР. Он провел в Северной Корее месяц, после чего был депортирован в США. Сообщалось, что годом ранее его депортировали из Южной Кореи, после того как он был задержан рядом с северокорейской границей. Тогда СМИ цитировали его заявления о том, что он «хочет помочь разрешить конфликт» между Вашингтоном и Пхеньяном.

Что же касается военных, то Кинг — первый американский военнослужащий, бежавший на Север с 1982 года. Все случаи бегства американских солдат в КНДР приходятся на время холодной войны — всего таких случаев шесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларри Абшир был первым американский военным сбежавшим в Северную Корею

Фото: U.S. Army Ларри Абшир был первым американский военным сбежавшим в Северную Корею

Фото: U.S. Army

Первым из них в 1962 году стал Ларри Абшир. Ему было всего 19 лет, и, как сообщается, его несколько раз ловили на курении марихуаны на службе. За это ему грозил военный трибунал или увольнение из армии. Не дожидаясь этого, Абшир бежал в КНДР. Через месяц после его бегства северокорейское радио сообщило об этом, заявив, что Абшир не хотел больше вести «унизительную жизнь» американского военного. Как и некоторые другие американские перебежчики, на некоторое время он стал звездой северокорейского пропагандистского кино. Умер он в 1983 году.

Через несколько месяцев перебежчиком стал еще один американский солдат — Джеймс Дреснок. Про него писали, что он переживал тяжелый период после развода и в целом разочаровался в жизни, так что во время службы в Южной Корее часто напивался и самовольно покидал часть. Причем подделывая подпись сержанта, за что должен был предстать перед судом. Тогда Дреснок перебежал в КНДР. Там его фотографии и интервью стали использовать в фильмах, журналах и так далее для пропаганды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Дреснок, так же совершивший побег в КНДР, переживал развод и трудный период в жизни

Фото: U.S. Army Джеймс Дреснок, так же совершивший побег в КНДР, переживал развод и трудный период в жизни

Фото: U.S. Army

В 1966 году он вместе с еще тремя такими перебежчиками попытался покинуть КНДР, попросив убежища в советском посольстве в Пхеньяне, но оттуда их выдали северокорейским властям. После этого Дреснок продолжил жить в Северной Корее, снимаясь в кино и преподавая английский язык. Он умер в 2016 году. Сам Дреснок в позднем интервью говорил, что он давно думал о бегстве в «коммунистическую страну» и хотел таким образом найти цель в жизни, так что пока служил в Германии, рассматривал возможность бегства в ГДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший американский солдат Чарльз Дженкин дезертировал в Северную Корею и стал одним из немногих, кто смог покинуть эту страну, перебравшись в Японию вместе с женой

Фото: Darren Whiteside dw / TW / Reuters Бывший американский солдат Чарльз Дженкин дезертировал в Северную Корею и стал одним из немногих, кто смог покинуть эту страну, перебравшись в Японию вместе с женой

Фото: Darren Whiteside dw / TW / Reuters

Американский солдат Чарльз Дженкинс бежал в КНДР в 1965 году, после появления слухов, что его подразделение могут отправить на войну во Вьетнаме.

Дженкинс стал единственным из перебежчиков этого времени, которому удалось покинуть Северную Корею. В 2004 году ему вместе с женой, японкой Хитоми Сога, разрешили уехать в Японию.

Там американский военный трибунал приговорил его к 30-дневному заключению за совершенное несколько десятилетий назад дезертирство. После этого он с женой остался в Японии и написал книгу о своем пребывании в КНДР.

Последний до нынешнего случай бегства американского солдата в Северную Корею произошел в 1982 году. Это был Джозеф Уайт, которые прибыл в КНДР с сумкой, наполненной военными документами, включая схему минирования приграничной территории со стороны Южной Кореи. Власти КНДР отказались разрешить представителю ООН встретиться с Уайтом. А сами выпустили видео, где бывший солдат называл США «коррумпированной, преступной, аморальной, слабой и склонной к жажде наслаждений» страной. В 1983 году он прислал письмо родителям, в котором писал, что работает учителем английского и счастлив в Северной Корее. Через два года, в 1985-м, родителям Уайта сообщили, что он утонул, купаясь в реке Чхончхонган.

Яна Рождественская