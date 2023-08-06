Вперед в светлое прошлое

Середина июля запомнилась событием почти уникальным. Американский солдат Трэвис Кинг по доброй воле перебежал в КНДР. Это первый случай дезертирства за последние сорок с лишним лет. Впрочем, как выяснил «Ъ», такие случаи за всю историю разделения Кореи можно пересчитать по пальцам.
Рядовой второго класса Трэвис Кинг, сбежавший в КНДР
Фото: Travis King
Рядовой второго класса Трэвис Кинг пополнил весьма короткий список американских военных, дезертировавших в Северную Корею. О его судьбе почти ничего не известно с 18 июля, когда он пересек границу в единственном, кажется, доступном для этого месте на всем протяжении Демилитаризованной зоны (ДМЗ) длиной 241 км и шириной 4 км, разделяющей Корейский полуостров на Северную Корею и Южную. На протяжении всего 241 км ДМЗ «обрамляет» демаркационную линию, которую для простоты люди привыкли называть «границей» КНДР и Южной Кореи.
На этой неделе в командовании ООН сообщили, что северокорейская сторона подтвердила нахождение Кинга в КНДР.
При этом в командовании отказались сообщать какие-либо детали, сославшись на то, что это может помешать деятельности по возвращению Кинга домой.
Отсутствие информации порождает самые разные слухи. По одним, он находится в застенках северокорейской разведки, которая не без помощи пыток старается выудить у военнослужащего разнообразные военные тайны, которыми он в действительности, скорее всего, не владеет. По другим, его готовят к обмену. По третьим, его тренируют для выступления по северокорейскому телевидению с какой-нибудь антиамериканской речью. По четвертым, с ним делают все вышеуказанное одновременно. Тревожит американскую общественность еще и то, что КНДР не говорит о перебежчике почти ничего.
Разведчик-залетчик
Впрочем, не слишком много известно и про самого Трэвиса Кинга. 23-летний Кинг был рядовым второго класса американской армии. На военную службу он поступил в 2021 году. Служил в армейской разведке в лагере Бонифас в 400 км от ДМЗ. За время службы Кинг получил три награды: «За службу национальной обороне», «За защиту Кореи» и «За службу за рубежом». Это дежурные награды для всех без исключения американских военнослужащих, проходящих службу в Южной Корее. Так что по их наличию вовсе не стоит делать вывод, что рядовой второго класса Кинг был образцовым военнослужащим. Скорее, наоборот. Количество дисциплинарных взысканий, наложенных на него, превышает количество наград. Он, к примеру, по данным ABC News, вполне мог не явиться на построение или во всеуслышание заявить, что отказывается служить и совершенно не хочет возвращаться в США.
А в октябре прошлого года Кинг прославился на всю Южную Корею. Перебрав в ночном клубе, он устроил драку с одним из посетителей.
Потом была еще одна подобная история, после которой, как сообщается в полицейском протоколе, «оказал сопротивление при аресте». За этим сухим термином, как выяснили южнокорейские газеты, скрывалось все, что нетрезвый военнослужащий имел сказать про Корею и корейцев. А также нанесение серьезного урона транспортному средству, на котором наряд полиции прибыл для того, чтобы утихомирить Кинга. Сами полицейские не пострадали, а потому рядовой второго класса отделался относительно легким наказанием. Его приговорили к штрафу и выплате компенсации на общую сумму $4,5 тыс. Поскольку у военнослужащего не было таких денег, деньги ему пересчитали в дни, и в итоге он провел в южнокорейской тюрьме 47 суток.
Сообщается, что после освобождения Кинг около недели провел под наблюдением на военной базе, а затем должен был отправиться на родную для себя базу Форт-Блисс в Техасе, где им должны были заняться уже американские военные полицейские.
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Как строился северокорейский режим
17 июля он под надзором американских военных был отправлен в аэропорт Инчхон — его довели до таможенного контроля. Сопровождающие не могли войти в «чистую зону» аэропорта, кроме того, Кинг формально не находился под стражей, так что в терминал он вошел один. Дальше он должен был сесть в самолет, летящий в США.
Однако дальше «что-то пошло не так». На самолет он так и не сел. По словам представителя авиакомпании, пассажир заявил, что не имеет с собой паспорта, а потому его вывели обратно в аэропорт. Американские газеты особо отмечают, что военные власти оставались по этому поводу в полном неведении до тех пор, пока самолет не совершил посадку в США и Кинга среди его пассажиров не оказалось.
Рядовой Кинг использовал это время с очевидной для себя пользой. Уже через 12 часов он оказался на территории деревеньки Пханмунджом (официальное название — «Объединенная зона безопасности»). Это единственное место на всей ДМЗ, где происходят контакты американских (официально — ооновских) и северокорейских военных. А еще это — единственное место, где граждане любой страны мира могут без всякой опаски взглянуть на загадочную Северную Корею. Для этого сюда организуются регулярные экскурсии, на одну из которых Кинг и записался.
Надо сказать, что эта часть приключений рядового Кинга в Корее представляется наиболее загадочной. Никто не может сказать, чем он занимался все эти 12 часов. Как никто не может сказать, как он приобрел билет на экскурсию. Зато любой турагент в Сеуле скажет вам, что сделать это за 12 часов совершенно невозможно: экскурсии в ОЗБ бронируются заранее, иногда — за несколько недель.
Как заявил позже министр обороны США Ллойд Остин, во время экскурсии солдат «самовольно и без разрешения пересек демаркационную линию». Свидетели, они же — товарищи Кинга по той самой экскурсии, дополняют краткое сообщение министра подробностями.
Чернокожий турист, ведший до этого себя не просто спокойно, а осторожно, вдруг бросился бежать вперед к невысокому бетонному заграждению, которое, собственно, и служит границей между Кореями.
Один из свидетелей клянется, что бежавший Кинг громко смеялся. Американские солдаты, охраняющие южную часть Пханмунджома, пытались догнать бегуна, но тот с легкостью перепрыгнул через бетонный надолб и оказался на территории Корейской Народно-Демократической Республики. Сообщается, что с северокорейской стороны его тут же забрал микроавтобус. Это, в свою очередь, породило слухи о том, что к своему побегу Кинг готовился заранее и не без помощи северокорейских спецслужб. Пентагон вяло отрицает возможность контактов своего военнослужащего с северокорейцами, однако со времени побега он вообще проявил себя не слишком информированным.
Мать Трэвиса Кинга Клодин Гейтс заявила, что была потрясена, когда узнала, что ее сын бежал в КНДР. А его сестра Джакеда Гейтс сказала, что ее брат «не из тех, кто просто исчезает». По ее мнению, «история глубже»: она не верит, что Тревис «просто взял и сбежал». Еще один его родственник, дядя Карл Гейтс, считает, что Трэвис переживал глубокую депрессию из-за смерти шестилетнего кузена несколько лет назад. Этим и объясняется его странное поведение. В любом случае члены семьи Кинга требуют его возвращения на родину.
От суда и за идеей
Побег Трэвиса Кинга — первый случай побега гражданина США в КНДР за последние пять лет. В 2018 году Брюс Байрон Лоуренс пересек границу между Китаем и КНДР. Он провел в Северной Корее месяц, после чего был депортирован в США. Сообщалось, что годом ранее его депортировали из Южной Кореи, после того как он был задержан рядом с северокорейской границей. Тогда СМИ цитировали его заявления о том, что он «хочет помочь разрешить конфликт» между Вашингтоном и Пхеньяном.
Что же касается военных, то Кинг — первый американский военнослужащий, бежавший на Север с 1982 года. Все случаи бегства американских солдат в КНДР приходятся на время холодной войны — всего таких случаев шесть.
Ларри Абшир был первым американский военным сбежавшим в Северную Корею
Фото: U.S. Army
Первым из них в 1962 году стал Ларри Абшир. Ему было всего 19 лет, и, как сообщается, его несколько раз ловили на курении марихуаны на службе. За это ему грозил военный трибунал или увольнение из армии. Не дожидаясь этого, Абшир бежал в КНДР. Через месяц после его бегства северокорейское радио сообщило об этом, заявив, что Абшир не хотел больше вести «унизительную жизнь» американского военного. Как и некоторые другие американские перебежчики, на некоторое время он стал звездой северокорейского пропагандистского кино. Умер он в 1983 году.
Через несколько месяцев перебежчиком стал еще один американский солдат — Джеймс Дреснок. Про него писали, что он переживал тяжелый период после развода и в целом разочаровался в жизни, так что во время службы в Южной Корее часто напивался и самовольно покидал часть. Причем подделывая подпись сержанта, за что должен был предстать перед судом. Тогда Дреснок перебежал в КНДР. Там его фотографии и интервью стали использовать в фильмах, журналах и так далее для пропаганды.
Джеймс Дреснок, так же совершивший побег в КНДР, переживал развод и трудный период в жизни
Фото: U.S. Army
В 1966 году он вместе с еще тремя такими перебежчиками попытался покинуть КНДР, попросив убежища в советском посольстве в Пхеньяне, но оттуда их выдали северокорейским властям. После этого Дреснок продолжил жить в Северной Корее, снимаясь в кино и преподавая английский язык. Он умер в 2016 году. Сам Дреснок в позднем интервью говорил, что он давно думал о бегстве в «коммунистическую страну» и хотел таким образом найти цель в жизни, так что пока служил в Германии, рассматривал возможность бегства в ГДР.
Бывший американский солдат Чарльз Дженкин дезертировал в Северную Корею и стал одним из немногих, кто смог покинуть эту страну, перебравшись в Японию вместе с женой
Фото: Darren Whiteside dw / TW / Reuters
Американский солдат Чарльз Дженкинс бежал в КНДР в 1965 году, после появления слухов, что его подразделение могут отправить на войну во Вьетнаме.
Дженкинс стал единственным из перебежчиков этого времени, которому удалось покинуть Северную Корею. В 2004 году ему вместе с женой, японкой Хитоми Сога, разрешили уехать в Японию.
Там американский военный трибунал приговорил его к 30-дневному заключению за совершенное несколько десятилетий назад дезертирство. После этого он с женой остался в Японии и написал книгу о своем пребывании в КНДР.
Последний до нынешнего случай бегства американского солдата в Северную Корею произошел в 1982 году. Это был Джозеф Уайт, которые прибыл в КНДР с сумкой, наполненной военными документами, включая схему минирования приграничной территории со стороны Южной Кореи. Власти КНДР отказались разрешить представителю ООН встретиться с Уайтом. А сами выпустили видео, где бывший солдат называл США «коррумпированной, преступной, аморальной, слабой и склонной к жажде наслаждений» страной. В 1983 году он прислал письмо родителям, в котором писал, что работает учителем английского и счастлив в Северной Корее. Через два года, в 1985-м, родителям Уайта сообщили, что он утонул, купаясь в реке Чхончхонган.