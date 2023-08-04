Путин подписал закон об ограничении неустойки при нарушении сроков передачи квартир

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальный размер неустойки за срыв срока передачи квартир дольщикам на уровне 5%, если опоздание не превысило 30 месяцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, застройщик обязан уплачивать неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от цены договора за каждый день просрочки. Ограничение суммы неустойки прежде не устанавливалось.

При этом многоквартирный дом должен соответствовать как минимум одному критерию уникального объекта капитального строительства. Среди них: высота объекта — более 100 м, пролеты — более 100 м, наличие консоли длиной более 20 м, заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м.

В комитете Госдумы по строительству поясняли, что закон направлен на снижение рисков появления долгостроев. Документ будет мотивирует застройщиков достроить объект, а ограничение неустойки вводится с целью сохранения экономики проекта.