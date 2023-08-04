Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. С докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как отмечается в сообщении Кремля, они обсуждали вопросы укрепления внутренней стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Традиционно встречи Владимира Путина с членами Совета безопасности проводятся в закрытом формате. В последний раз президент проводил открытое совещание 21 июля. Тогда на встрече обсуждались военная операция на Украине и действия Польши.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Угроза России все Польше и Польше».