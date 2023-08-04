ЮАР не успеет принять закон о неприкосновенности от МУС до саммита БРИКС

Советник президента Южно-Африканской Республике (ЮАР) по кибербезопасности Джозеф Пу рассчитывает, что саммит БРИКС пройдет столь же успешно, как саммит Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Однако, по его словам, принять законопроект о неприкосновенности глав иностранных государств до саммита не удастся.

«Встреча БРИКС в ЮАР станет переломным моментом, прямо как саммит Россия—Африка. Он показал феноменальный успех. Так же успешна должна быть и встреча БРИКС. Мы, южноафриканцы, через огонь и воду прошли с Советским Союзом в Анголе и не проявим слабость»,— сказал господин Пу (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос агентства, удастся ли согласовать законопроект о неприкосновенности глав иностранных государств до намеченного на 22–24 августа саммита БРИКС, Джозеф Фу сказал: «Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется».

Саммит БРИКС пройдет очно в Йоханнесбурге 22–24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи.

Вопрос личного присутствия российского президента на саммите обсуждался на протяжении долгого времени, поскольку ЮАР подписала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина. Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест.

30 апреля Sunday Times писала, что власти ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил, что правительство ЮАР рассматривает включение в национальное законодательство Римского статута МУС. Это позволит принять специальную оговорку, позволяющую обеспечивать иммунитет главам государств от решений МУС.

Милена Костерева