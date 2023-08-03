В Екатеринбурге обнаружили тело отца пятилетней девочки, которую бросили в 20 километрах от дома

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полицейские обнаружили тело мужчины, который бросил свою пятилетнюю дочь Соню в 20 км от дома. Как сообщил «Ъ» начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, по одной из версий полиции, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление наркотиками.

Вечером 2 августа местные жители обнаружили вблизи жилого дома на улице Баумана девочку, которая долго гуляла без присмотра взрослых. Позже во время опроса сотрудники полиции узнали возраст и имя ребенка, однако им не удалось установить место жительства девочки.

«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют»,— сообщил Валерий Горелых.

Позже сотрудники полиции установили место жительства семьи Сони. «Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка»,— отметил полковник Горелых. Бабушка опознала Соню, однако, как уточнил Валерий Горелых, ребенок до окончания разбирательств будет находиться в приюте.

Занимаясь поисками семьи Сони, сыщики пытались установить местоположение отца ребенка. По словам Валерия Горелых, телефон мужчины был доступен, однако он не отвечал на звонки. Удалось найти только велосипед, на котором он передвигался с ребенком.

Сегодня, 3 августа, вечером на ул. Таганской (Орджоникидзевский район) было найдено тело отца Сони. Как сообщил Валерий Горелых, до 2014 года мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении за причастность к незаконному оборону наркотиков. По словам господина Горелых, причина смерти будет установлена после необходимых исследований; возле тела мужчины не были найдены следы сопротивления и борьбы, все вещи находились при нем.

Отсутствие дочери дома мама Сони обнаружила вечером 2 августа, когда вернулась домой с работы. Однако, по ее словам, она не переживала, зная, что ребенок находится с отцом. «Утром, когда они не вернулись домой, я обратилась в полицию»,— рассказала мама ребенка во время опроса сотрудниками МВД.

Следственный комитет РФ (СКР) установит обстоятельства смерти мужчины. «По результатам осмотра будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти мужчины»,— сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своих детей) либо по ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет.

Полина Хабарова, Екатеринбург