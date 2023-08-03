Генеральное командование ВС Польши: летчики на границе с Белоруссией готовы применить оружие

Первый заместитель командующего Генерального командования вооруженных сил Польши Марек Соколовский заявил, что польские вертолетчики, передислоцированные на границу с Белоруссией, без колебаний применят оружие, если возникнет такая необходимость.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полноценным летным допуском, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если произойдут тревожные события, они без колебаний применят оружие»,— сказал господин Соколовский на брифинге (цитата по TVP).

Заместитель командующего уточнил, что на приграничные территории были переброшены вертолеты из состава первой авиационной бригады cухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады ВС Польши. Они будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования, отметил он.

1 августа Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. По данным польских аналитиков открытых данных, речь шла о Ми-24 и Ми-8. В ответ на это в Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы. Сегодня, 3 августа, бывший глава польского правительства Влодзимеж Цимошевич в эфире радио RMF FM заявил, что указанные два вертолета принадлежат охране президента Белоруссии. Минск эти данные отверг.

Эрдни Кагалтынов