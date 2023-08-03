Discord позволит стримить игры с Xbox

Голосовой сервис Discord объявил, что пользователи приложения на Xbox смогут стримить игры с консоли. Функция станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы, в настоящее время ею могут воспользоваться только пользователи Xbox Insider.

Новая функция будет встроена в панель управления в раздел чатов, при подключении к Discord появится возможность начать трансляцию игры. Смотреть трансляции с Xbox будет нельзя. На консолях Xbox Series X|S и Xbox One Discord стал доступен в середине 2022 года, сейчас на Xbox можно подключаться к Discord напрямую без мобильного телефона или ПК.

В мае 2021 года долю в Discord приобрела Sony после того, как Microsoft не сумела договориться о покупке голосового сервиса. В марте 2023 года Discord также появился и на PlayStation 5.

Евгений Федуненко