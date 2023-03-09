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Коммерсантъ FM
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Discord стал доступен на PlayStation 5

Для консоли PlayStation 5 вышло обновление, в котором появилась интеграция с голосовым сервисом Discord. Подключение осуществляется с помощью мобильного телефона, в настоящий момент можно пользоваться только голосовым чатом, текстовая переписка пока недоступна.

Интеграция с Discord позволит владельцам PlayStation 5 общаться с пользователями не только PS5, но и других консолей и ПК. В вышедшем обновлении также появилась возможность записи видео с геймплеем при помощи голосовой команды. Еще теперь есть функция локальной передачи данных между разными PlayStation 5, а также поддержка технологии динамической частоты обновления экрана для экранов с разрешением 1440p.

В мае 2021 года Sony купила долю в Discord после того, как Microsoft не сумела договориться о покупке голосового сервиса. На консолях Xbox Series X|S и Xbox One Discord появился в середине 2022 года, сейчас на Xbox можно подключаться к Discord напрямую без мобильного телефона или ПК.

Евгений Федуненко

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