AFP подало в суд на X Corp. за нежелание платформы платить за новостной контент

Agence France-Presse (AFP) сообщило, что подало в суд на X Corp. Илона Маска за то, что компания отказывается вступать в переговоры по условиям выплат агентству за использование новостного контента. Речь идет о законе о смежных правах для прессы, который был принят во Франции еще в 2019 году. Согласно этому закону, цифровые платформы должны договариваться со СМИ о размере компенсации за использование новостного контента.

Однако сам Илон Маск не считает закон справедливым: «Это странно. Они хотят, чтобы мы платили "им" за трафик на их сайт, который приносит им рекламный доход, а нам нет?!» — написал он в X.

Это уже не первая судебная битва AFP с цифровыми платформами. Еще в 2020 году французские регуляторы обязали Google начать переговоры с издательствами после жалобы как раз AFP. В начале 2021 года американская корпорация договорилась со СМИ о размере выплат — $76 млн в течение трех лет для 121 издательства. Но позднее власти сочли эти условия неприемлемыми — в конце концов в июле 2021 года французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на €500 млн за неподобающее выполнение требований закона о смежных правах.

О ребрендинге Twitter читайте в материале «Ъ» «Без птицы в смартфоне».

Кирилл Сарханянц