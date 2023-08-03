Meta представила новый ИИ для создания шумов и музыки

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) выпустила новую нейросеть AudioCraft, которая может создавать аудио по текстовому запросу. ИИ был обучен на треках, принадлежащих компании или лицензированных специально для обучения нейросети.

В AudioCraft объединены три отдельных ИИ: MusicGen отвечает за создание музыкальных композиций, AudioGen — за генерацию эффектов и звуков окружающей среды, а EnCodec занимается обработкой полученных звуков.

Пока AudioCraft может создавать только непритязательные музыкальные композиции, однако в Meta видят потенциал в ИИ. В компании считают, что благодаря открытому исходному коду другие пользователи смогут тестировать новые подходы к созданию генеративных нейросетей.

Ранее Google представила нейросеть MusicLM, также генерирующую музыку, она доступна в приложении AI Test Kitchen на мобильных устройствах.

Евгений Федуненко