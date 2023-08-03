Во Франции установят слежку за самыми активными участниками массовых беспорядков

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал принять экстраординарные меры для недопущения повторения беспорядков в стране, сообщает Europe 1. По данным местных журналистов, он поручил установить слежку за наиболее активными участниками июньских и июльских погромов.

В документе, оказавшемся в распоряжении французских журналистов, господин Дарманен призывает своих подчиненных «мобилизовать все средства, необходимые для отслеживания отдельных лиц и групп лиц, ставших виновниками насильственных действий во время беспорядков», чтобы гарантировать безопасность во время чемпионата мира по регби и летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также глава французского МВД призвал усилить работу разведки «для прогнозирования подобных событий» и поддержания «долгосрочного порядка».

Вылившиеся в погромы массовые протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля. Было задержано 4 тыс. человек, под стражу было заключено более 400 участников беспорядков. Среди задержанных оказалось множество несовершеннолетних. 5 июля глава МВД Франции сообщил, что беспорядки прекращены на всей территории страны.

Подробности об июльских беспорядках читайте в материале «Ъ» «Франция делится в мнениях».

Александр Кислов