Представители Индии не планируют проводить встречи по Украине во время саммита G20

Власти Индии не планируют организовывать или проводить какие-либо встречи по вопросу Украины на саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели, сообщил представитель индийского Министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

«У нас, конечно, нет таких планов, и мне нечем с вами поделиться, что мы проведем какую-либо встречу по Украине во время саммита G20»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что выражает лишь точку зрения Индии как страны—хозяйки саммита, другие страны также имеют право проводить собственные собрания и встречи на полях мероприятия, в том числе и посвященные ситуации на Украине.

Восемнадцатая встреча глав государств Группы двадцати пройдет 9–10 сентября 2023 года в Индии, в Нью-Дели. По итогам саммита будет принята Декларация лидеров G20, в которой будет заявлена приверженность лидеров приоритетам, обсуждаемым и согласованным в ходе соответствующих заседаний министерских и рабочих групп.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин пока не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20, запланированном на 9–10 сентября в Нью-Дели: рассматриваются как варианты его личного визита в Индию, так и участие в саммите по видеосвязи. Против участия Владимира Путина в саммите G20 выступают США и еще несколько стран. Германия и руководство ЕС критиковали идею бойкота.

О подготовке к саммиту читайте в материале «Ъ» «G20 окунулась в Ганг».

Александр Кислов