Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков прокомментировал слова Борреля о вызывающем зависимость российском зерне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что зерно по сниженным ценам из России приводит к зависимости бедных стран. По словам представителя Кремля, Россия была и остается надежным поставщиком зерна.

«Это совершенно не так. Россия всегда была и остается — с известными проблемами — надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Он добавил, что возможности России по удовлетворению спроса на зерно были бы шире при отсутствии «незаконных с точки зрения международного права санкционных ограничений».

Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить «ясным и единым голосом» по зерновой сделке. Он обеспокоен, что Россия с помощью снижения цен для «уязвимых стран» намерена обострить глобальную продовольственную безопасность.

Заявление господина Борреля связано с решением России выйти из зерновой сделки из-за невыполнения условий о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Президент России Владимир Путин после выхода страны из соглашения заявил о готовности поставить «определенные объемы продовольствия» в страны Африки бесплатно, а также поделиться доходами от повышения цен.

О последствиях выхода из соглашения — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...