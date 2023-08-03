Песков прокомментировал слова Борреля о вызывающем зависимость российском зерне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что зерно по сниженным ценам из России приводит к зависимости бедных стран. По словам представителя Кремля, Россия была и остается надежным поставщиком зерна.

«Это совершенно не так. Россия всегда была и остается — с известными проблемами — надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Он добавил, что возможности России по удовлетворению спроса на зерно были бы шире при отсутствии «незаконных с точки зрения международного права санкционных ограничений».

Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить «ясным и единым голосом» по зерновой сделке. Он обеспокоен, что Россия с помощью снижения цен для «уязвимых стран» намерена обострить глобальную продовольственную безопасность.

Заявление господина Борреля связано с решением России выйти из зерновой сделки из-за невыполнения условий о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Президент России Владимир Путин после выхода страны из соглашения заявил о готовности поставить «определенные объемы продовольствия» в страны Африки бесплатно, а также поделиться доходами от повышения цен.

О последствиях выхода из соглашения — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лусине Баласян