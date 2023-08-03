Минфин предложил единую ставку пошлины на удобрения в 8%

Минфин опубликовал проект постановления о введении единой ставки вывозной пошлины на удобрения в размере 8% до конца 2024 года. Из-за действующих норм за полгода в бюджет поступило только 6 млрд руб. (в 2023 году — 119 млрд руб.). После нововведений Минфин ожидает поступления 87 млрд руб. до 2025 года.

Сейчас пошлина взимается при превышении экспортной стоимости удобрений порога в $450/т, ставка составляет 23,5% разницы между таможенной стоимостью и $450. При цене ниже компании не платят пошлину. Российские СМИ ранее сообщали, что поступления оказались несопоставимыми с теми суммами, которые планировалось собрать.

Минфин отмечает, что, несмотря на низкие поступления в бюджет, отрасль производства удобрений «сохраняет достаточную операционную рентабельность, позволяющую производителям минеральных удобрений выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ». Так, рентабельность «по показателю прибыли до вычета расходов по оплате процентов по займам и кредитам, налогов, износа и амортизации» в первом квартале составила от 48% до 59% (в первом квартале 2022 года — от 48% до 75%).

«Как следствие, для целей сохранения запланированных поступлений в федеральный бюджет необходима "донастройка" действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений»,— говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что для основных производителей удобрений сумма изъятий составит в среднем 10% от операционной прибыли и 15% от свободного денежного потока за 2022 год. Минфин считает, что донастройка не окажет «существенного негативного влияния» на долгосрочное развитие отрасли и сохранит производителям «достаточную операционную рентабельность» на свои инвестпрограммы.

Леонид Уварчев