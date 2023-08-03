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Коммерсантъ FM
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В Брянской области после обстрела со стороны Украины нет света в двух селах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий региона. На этот раз атака была совершена на село Соловьевка Климовского района, граничащего с Черниговской областью Украины.

Пострадавших, по словам господина Богомаза, нет, однако в результате обстрела нарушено энергоснабжение села и соседнего с ним Каменского хутора. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Брянская область, как и другие приграничные районы России, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Во вторник, 1 августа, ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. В результате было повреждено здание врачебной амбулатории. За день до этого беспилотник сбросил снаряд на здание МВД в Трубчевском районе. Из-за обстрелов в Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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