The Economist: на Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере

На Украине начали изготавливать самодельные боеприпасы для Вооруженных сил страны, печатая их на 3D-принтере. По информации британского издания The Economist, оболочки к самодельным боеприпасам поступают в страну из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников.

По информации журналистов, счет идет уже на десятки тысяч изготовленных бомб, некоторые мастерские выпускают на 3D-принтерах до 1 тыс. штук в неделю. Как рассказывает The Economist, столько, например, делает «группа мастеров-волонтеров» в Киеве. Три месяца назад, рассказал журналу ее руководитель Леша, он с коллегами разработал 800-граммовую бомбу «Зайчик». Пластиковый корпус производится на 3D-принтере и отсылается в войска, где его начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью. Офицер, с которым общается группа мастеров, просит увеличить производство до 1,5 тыс. штук в неделю.

Однако, по словам собеседников The Economist, в настоящее время Киев испытывает трудности с цепочками поставок, поскольку компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из разных мест.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что самодельные боеприпасы не способны стать полноценной заменой бомбам заводского производства, но у них есть свои преимущества, в частности, низкая стоимость.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов