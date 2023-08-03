WP: Обама пообещал Байдену помочь избраться на второй срок

Экс-президент США Барак Обама пообещал помочь избраться на второй срок действующему президенту страны Джо Байдену. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным WP, встреча Барака Обамы и Джо Байдена прошла в конце июня в резиденции Белого дома. На ней господин Обама предупредил, что у экс-президента США Дональда Трампа высокий уровень поддержки в рамках президентской кампании 2024 года.

По мнению Барака Обамы, Дональд Трамп может стать более серьезным конкурентом на выборах, чем считают демократы. Господина Обаму беспокоят твердые позиции господина Трампа среди республиканцев, а не политические способности Джо Байдена, пишет WP.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Основным кандидатом от демократов считается Джо Байден, от республиканцев — Дональд Трамп. За последний год господину Трампу предъявили обвинения по трем уголовным делам: о фальсификации документов во время выборов 2016 года, хранении секретных документов и штурме Капитолия в январе 2021 года. По его словам, суммарно ему грозит больше 560 лет тюрьмы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Олеся Павленко