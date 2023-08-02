Semafor: США ищут альтернативу наказанию Binance из-за опасения вызвать панику на рынке

В Минюсте США рассматривают альтернативные варианты взамен предъявления обвинений в мошенничестве криптобирже Binance. Это может быть штраф или соглашение об отказе от судебного преследования, пишет Semafor со ссылкой на источники.

Источники издания, знакомые с обсуждением вопроса в американском Минюсте, говорят, что предъявление уголовных обвинений может спровоцировать панику на крипторынках, в результате чего клиенты могут потерять деньги, как это было в ходе банкротства биржи FTX.

Вариант со штрафами, с отсрочкой или отказом от преследования «был бы компромиссом»: Binance будет привлечена к ответственности, но ущерб для клиентов будет не такой серьезный, отмечает издание.

Сейчас против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао выдвинуты обвинения комиссиями США по ценным бумагам и по торговле товарными фьючерсами. По данным комиссий, Binance вводила в заблуждение клиентов и инвесторов, манипулируя сделками на бирже с помощью подставной компании Sigma Chain. Против Binance также ведутся расследования во Франции, Канаде и Австралии.

Компания FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд.

Эрдни Кагалтынов