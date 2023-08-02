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Движение машин по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Соответствующее сообщение центр опубликовал в своем Telegram в 16:15. О причинах вводившихся ограничений не сообщается.

Позднее, в 16:40, центр написал о возобновлении движения.

Ранее в среду о приостановлении движения также без объявления причин центр сообщил в 10:03, о возобновлении работы моста — в 10:26.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Часто вводимые ограничения являются краткосрочными.

Михаил Волкодав

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