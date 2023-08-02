Движение машин по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Соответствующее сообщение центр опубликовал в своем Telegram в 16:15. О причинах вводившихся ограничений не сообщается.

Позднее, в 16:40, центр написал о возобновлении движения.

Ранее в среду о приостановлении движения также без объявления причин центр сообщил в 10:03, о возобновлении работы моста — в 10:26.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Часто вводимые ограничения являются краткосрочными.

Михаил Волкодав

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