Движение машин по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Соответствующее сообщение центр опубликовал в своем Telegram в 16:15. О причинах вводившихся ограничений не сообщается.
Позднее, в 16:40, центр написал о возобновлении движения.
Ранее в среду о приостановлении движения также без объявления причин центр сообщил в 10:03, о возобновлении работы моста — в 10:26.
Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Часто вводимые ограничения являются краткосрочными.
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