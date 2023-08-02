Bloomberg: банки США заработали миллиарды на валютных операциях с рублем в 2022 году

Крупнейшие американские банки, в том числе Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan, в 2022 году в общей сложности заработали $6 млрд на торговле рублем, следует из данных финансовой аналитической компании Vali Analytics. Агентство Bloomberg описало схему, как это стало возможно.

В материале агентства приводится пример: «Возьмем 20 мая 2022 года. Трейдер в Казахстане мог купить $10 млн в банке России по курсу 59 рублей за доллар, добавить наценку в 1 рубль за доллар и продать их коллеге с Уолл-стрит, получив быструю прибыль в размере примерно $169 тыс.».

«Затем трейдер с Уолл-Стрит мог снова продать их международному клиенту по цене, близкой к офшорной, 61,5 рубля за доллар, возможно, выручив около $250 тыс.»,— пишет Bloomberg.

По данным агентства, в схеме среди дружественных России стран участвовали в основном банки из Казахстана и Армении: Halyk Bank (заработал на валютных операциях с рублем $373 млн за 2022 год), Jusan Bank (сумма не приводится), Kaspi.kz ($77 млн), Ameriabank ($106,7 млн).

Bloomberg сообщает, что из российских банков в схеме участвовали Райффайзенбанк, Газпромбанк и «АК Барс Банк». Представители банков отказались от комментариев. По словам источников издания, Райффайзенбанк «был одним из самых активных продавцов».

Сообщается, что зарубежные компании и инвесторы, покинувшие Россию после начала спецоперации, «отчаянно пытались обменять свои рубли на доллары», что дало возможность валютным трейдерам легко заработать. Они купили доллары по заниженной цене, а затем продали их клиентам с большой наценкой.

По оценке издания, невозможно точно сказать, какая часть этих доходов приходилась на банки Уолл-стрит. С 2022 года из России было отправлено за границу $43 млрд, «большая часть из них ушла на банковские счета в соседних странах, включая Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан».

Полина Мотызлевская