После переговоров с главой Башкортостана дезертир с гранатой сдался

Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату на трассе в Уфе, сдался силовикам после переговоров с главой Башкортостана Радием Хабировым. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Гранату передали Росгвардии.

«Радий Хабиров провел переговоры с военнослужащим, угрожавшим взорвать гранату. После общения с руководителем региона он сдался правоохранительным органам. Взрывное устройство передано Росгвардии»,— рассказал журналистам пресс-секретарь главы региона. Другие подробности переговоров главы республики с дезертиром не раскрываются.

В республиканском управлении Росгвардии при этом рассказали, что в переговорах с дезертиром также участвовали два сотрудника силового ведомства. «На Нагаевское шоссе в г. Уфе Республики Башкортостан, где находился мужчина, угрожавший подорвать себя гранатой незамедлительно выехали подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оцепили место происшествия для обеспечения безопасности. Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться»,— подчеркнули в Росгвардии. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что вооруженный гранатой мужчина — военнослужащий, являющийся фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части. 2 августа мужчина захватил АЗС ЛУКОЙЛа на Нагаевском шоссе и потребовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Шоссе в связи с инцидентом было временно перекрыто.

Александр Кислов; Булат Баширов, Уфа