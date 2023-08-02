Евро поднялся выше 102 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже по состоянию на 12:17 превысил 102 руб./€. Такого уровня он достиг впервые с 20 июля. Доллар торговался по 92,6 руб.

Позднее курс евро снизился до 101,9 руб./€, но через минуту вернулся к росту. По состоянию на 12:21 евро стоил 102,01 руб. (+0,51%), доллар — 92,9 руб.

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В конце прошлой недели индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Вчера, 1 августа, был установлен новый рекорд — индекс превысил 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Эксперты связывали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном. Они прогнозируют, что к концу года индекс может достичь 3500 пунктов.

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