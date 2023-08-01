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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

Индекс Московской биржи растет на 1,06%, до 3 106,18 пунктов. Он превысил отметку 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Индекс РТС по состоянию на 14:24 поднялся на 0,78%, до 1065,66 пункта.

Лидеры роста:

  • «Сургутнефтегаз» (на 3,07%, до 30,7 руб. за акцию);
  • En+ Group (на 2,94%, до 554 руб. за акцию);
  • «Норникель» (на 2,26%, до 17 090 руб. за акцию);
  • Сбербанк (на 2,16%, до 271,02руб. за акцию);
  • VK (на 2,01%, до 731руб. за акцию).

Курс доллара вырос на 0,22%, до 91,8 руб./$. Евро снижается на 0,11%, до 100,6 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,2%, до 12,7 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце прошлой недели индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Эксперты связывали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном. Они прогнозируют, что к концу года индекс может достичь 3500 пунктов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пункты вверх».

Лаура Кеффер

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