Шлаками по бездорожью

Правительство утвердило пятилетний план по строительству дорожной сети, согласно которому в нормативное состояние должно быть приведено 85 % дорожной инфраструктуры, или примерно 64 тыс. км федеральных и 72 тыс. км региональных трасс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золошлаки считаются техногенным грунтом, который при необходимости заменяет естественный грунт в регионах с дефицитом природного материала или там, где его добыча экономически не выгодна

Фото: предоставлено пресс-службой СГК Золошлаки считаются техногенным грунтом, который при необходимости заменяет естественный грунт в регионах с дефицитом природного материала или там, где его добыча экономически не выгодна

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

В Минстрое РФ считают, что успешной реализации программы и снижению стоимости проектов будет способствовать активное привлечение золошлаковых материалов, которые образуются в процессе работы угольных тепловых электростанций и могут использоваться в качестве вторичного сырья в дорожном строительстве.

Комментируя амбициозный пятилетний план, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что его реализация станет дополнительным импульсом для развития всей экономики России: «При этом значительно снизится аварийность на дорогах, увеличится количество квалифицированных кадров и повысится производительность труда».

Две дороги

На данный момент Россия отстает от многих стран в части активного использования золошлаковой смеси (ЗШС) в дорожном строительстве. По сути, с ее применением сегодня построены только две значимые федеральные трассы. Самая известная — это транспортная развязка первой категории в Ступинском районе Московской области, рядом с которой проходят железнодорожные пути, создающие постоянную динамическую вибрационную нагрузку. Несмотря на это, золошлаковый материал зарекомендовал себя хорошо: сооружение отвечает всем нормативным характеристикам и прекрасно служит автомобилистам в течение уже шести лет. Это подтверждает заключение Федерального дорожного агентства, которое инспектировало дорогу в 2022 году.

Еще один объект — транспортная развязка в районе МКАД в Люберецком районе Подмосковья. Часть съездов, построенных с использованием золошлаков, проходит по бывшей свалке бытовых отходов, а в одном месте есть заболоченный участок с переувлажненным основанием. Однако примененные технологии позволили решить все возникшие проблемы, и в данный момент сооружение активно эксплуатируется без нареканий к качеству полотна.

Самое дешевое решение

Золошлаки считаются техногенным грунтом, который при необходимости заменяет естественный грунт в регионах с дефицитом природного материала или там, где его добыча экономически не выгодна, — главным образом в Сибири, где сегодня и сосредоточена тепловая угольная генерация. По словам директора по реализации золошлаковых материалов Сибирской генерирующей компании Петра Санькова, ЗШС, по сути, — это самый дешевый резервный материал для строительства в городской черте, где земля является чьей-то собственностью, и просто так взять и вырыть карьер посреди населенного пункта для добычи песка — утопия. А вот золошлаковая смесь с отвалов, близких к городской черте, — это отличное решение вопроса.

Петр Саньков, директор по реализации золошлаковых материалов СГК

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

«Если нужно построить высокие насыпи для развязок или просто засыпать овраг, чтобы не строить мост, всегда можно использовать наш техногенный грунт, а не завозить песок откуда-то издалека за сотни километров. Мы предлагаем профессиональному строительному сообществу эффективное и дешевое решение», — говорит Петр Саньков.

В мае 2023 года Сибирская генерирующая компания и Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» объявили о начале совместной работы по разработке предварительного национального стандарта в области применения золошлаков в дорожном строительстве.

Первым «пилотом» сотрудничества может стать трасса «Восточный обход» — амбициозный проект строительства дороги, связывающей три крупные развязки Новосибирска и обеспечивающей выезд из города, минуя загруженные магистрали. Федеральная трасса первой категории должна быть построена до 2028 года. СГК уже заключила договор с проектировщиком на разработку технологии применения в дорожном строительстве золошлаков с Новосибирской ТЭЦ-5. Они могут быть использованы при возведении нижней части насыпи дорожного полотна.

Комментируя возможное использование техногенного грунта, Петр Саньков подчеркивает, что главную роль должна сыграть близость размещения потенциального строительного материала: «Карьеров с пригодным естественным грунтом рядом нет, поэтому использование наших золошлаков для создания насыпи является логичным и экономически целесообразным».

Укрепление дорожного полотна

Еще одним вариантом утилизации золошлаковой смеси в дорожном строительстве стала технология реконструкции трасс. В августе 2023 года ее протестируют дорожники Алтайского края. С помощью специализированной машины — ресайклера — они восстанавливают и стабилизируют дорожное полотно на всю толщину, добавляя вяжущую смесь из цемента и золошлаков. Получается крепкое монолитное основание, позволяющее выдерживать нормативные нагрузки и снижать стоимость капитального ремонта дороги за счет исключения перевозки инертных материалов.

Как рассказывает Петр Саньков, пилотный проект будет реализован на участке дороги Павловск — Топчиха в Алтайском крае, где для укрепления дорожного полотна была использована зола-унос с Барнаульской ТЭЦ-3. Для экспериментального участка со станции будет отгружено 500 тонн материала, а в перспективе для укрепления дорог в регионе могут быть использованы тысячи и десятки тысяч тонн золы-уноса.

Производство техногенного песка

В 2023 году должно начаться строительство стратегической автодороги Шарап — Восточный в Кузбассе. Для этого проекта Сибирский автодорожный институт и Сибирская генерирующая компания проработали технико-экономическое обоснование применения при строительстве техногенного песка, произведенного из золошлаков Томь-Усинской ГРЭС. Как подчеркивает Петр Саньков, своих залежей песка в Кузбассе нет, их доставка железнодорожным транспортом серьезно удорожает любое строительство. Шлаковый техногенный песок фракцией 1–5 мм может стать хорошей заменой естественному материалу и обеспечить экономию на строительстве конкретной дороги до 100 млн руб.

«Мы представили коллегам-дорожникам все необходимые расчеты, уже в этом году должен быть выполнен опытный участок дороги с применением нашего материала, — рассказывает Петр Саньков. — Если он подтвердит свои качественные характеристики и экономическую целесообразность, можно рассчитывать, что вся дорога будет построена с использованием этого техногенного песка».

Он добавляет, что реализация серии опытных проектов в дорожном строительстве с применением золошлаковой смеси позволит добиться существенной экономии при замене естественных грунтов на технологические и разгрузить существующие золоотвалы, в результате чего освободившиеся участки отойдут муниципалитетам под дальнейшую застройку. «Российским дорожникам нужно просто набить руку в работе с нашими материалами и учитывать их при проектировании новых дорог или восстановлении старых. Пятилетний план российского правительства по обновлению дорожной сети будет тем успешнее реализован, чем более дешевые и эффективные материалы будут задействованы», — подчеркнул Петр Саньков.

ООО «Сибирская генерирующая компания»