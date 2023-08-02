В Коста-Рике начали расследование в отношении президента Чавеса по подозрению в торговле влиянием

Прокуратура Коста-Рики запустила расследование в отношении президента Родриго Чавеса и нескольких членов правительства. Их подозревают в торговле влиянием. Об этом сообщило AFP со ссылкой на прокуратуру страны.

Как пишет AFP, дело открыли после того, как член совета директоров медиагруппы CR Hoy Леонель Барух подал жалобу. Он обвинил господина Чавеса и других чиновников в том, что они вмешались в его бракоразводный процесс и спор об опеке над детьми с бывшей женой.

По мнению господина Баруха, власти заняли сторону бывшей супруги, так как она снялась в видеоролике для социальный сетей для правительства страны.

Согласно законодательству Коста-Рики, за торговлю влиянием грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Ранее в июле в отношении Родриго Чавеса возбудили уголовное дело о злоупотреблении властью с его стороны. Как пишет AFP, господин Чавес посетил Латвию, где родилась его жена, во время визита для участия в саммита Евросоюза. Визит в Латвию не был предусмотрен при планировании расходов президента.

Олеся Павленко