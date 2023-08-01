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Коммерсантъ FM
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Суд вернул в прокуратуру дело группировки кардеров Flint24

2-й Западный окружной военный суд вернул дело группировки кардеров Flint24 в Генпрокуратуру для устранения нарушений, сообщил РБК адвокат одного из фигурантов Кирилл Петряшев. В июне «Ъ» сообщал, что защита добивается возврата дела прокурору из-за серьезных недоработок.

Алексей Строганов

Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова

Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова

Дело группировки из 26 человек под руководством Алексея Строганова было передано в суд 7 июня. Как тогда сообщала защита, за два с половиной года расследования не было найдено ни одного пострадавшего от деятельности хакеров, а ущерб они нанесли банковской системе США.

Обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) предъявлено 26 гражданам, из них 24 были арестованы в марте 2020 года.

По данным следствия, Алексей Строганов, известный в среде кардеров как Flint24, руководил группировкой, которая контролировала большую часть российского теневого рынка средств платежей. В 2018 году он был награжден грамотой директора ФСБ и получил благодарность от президента Владимира Путина за обеспечение кибербезопасности при проведении чемпионата мира по футболу.

Кардинг — вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем.

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