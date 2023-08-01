Суд отказался исключить солиста группы «Ногу свело!» из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иностранным агентом) об исключении его из перечня иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

5 июля Максим Покровский подал в суд иск к Минюсту с требованием об исключении его из перечня иноагентов.

Господин Покровский был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 31 марта. В качестве причины ведомство указало, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины. После того как Россия ввела войска на территорию Украины, группа «Ногу свело!» выпустила семь песен о военной операции. Максим Покровский неоднократно выступал против действий России на Украине. С 2019 года музыкант живет в США.

19 июля суд отменил решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева. Автора Telegram-канала (35,7 тыс. подписчиков), критиковавшего власти Приморья, признали иноагентом в марте 2023 года. Физические лица ранее исключались из перечня иноагентов, но только по решению самого Минюста.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агентом можешь и не быть».

Полина Мотызлевская