В Алма-Ате 31 человек пострадал при пожаре в многоэтажке

В Казахстане в Алма-Ате произошел пожар в 16-этажном доме. Как сообщает МЧС Казахстана, эвакуировано около 300 человек. Погибших нет, в больницу доставлен 31 человек, включая 16 детей.

В МЧС пояснили, что в доме загорелась одна из квартир, а затем пожар охватил электрические кабели в лифтовой шахте. По данным городского департамента по ЧС, пожар начался в 17:10 по местному времени (14:10 мск). В 18:46 (15:46 мск) он был потушен.

МЧС опубликовало видео, как спасатели эвакуируют людей по лестничному маршу. 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам. СМИ публикуют видео, на котором люди выпрыгивают из горящего дома на растянутые внизу матрасы и ковры.