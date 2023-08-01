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Коммерсантъ FM
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Суд второй раз оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в ее соцсетях, сообщили ТАСС в суде. Это уже второй штраф певицы по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). 16 июня ее также оштрафовали на 30 тыс. руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации RusNews, последний штраф певице был назначен за отсутствие маркировки на трех постах в Telegram с короткими видеороликами и анонсами концертов. При этом госпожа Гырдымова не использует маркировку иноагента во всех своих постах в соцсетях и других публикуемых от ее имени материалах. Поводом для первого штрафа было отсутствие маркировки в видео «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац» (Михаил Шац внесен в реестр иностранных агентств).

В мае 2022 года Елизавета Гырдымова сообщила, что уехала из России и живет в Литве. Она объяснила решение эмигрировать желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».

20 января 2023 года Минюст РФ внес Монеточку в реестр иноагентов. С инициативой о признании певицы иностранным агентом 19 января выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Эрдни Кагалтынов

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