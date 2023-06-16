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Коммерсантъ FM
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Певицу Монеточку оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову, внесена в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки иностранного агента. Сумма штрафа составила 30 тыс. руб.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) в 2021 году

Монеточка (Елизавета Гырдымова) в 2021 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Монеточка (Елизавета Гырдымова) в 2021 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Гырдымова Елизавета Андреевна признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, а именно допустила распространение материала на сайте видеохостинга YouTube без указания на то, что материал произведен и распространен иностранным агентом»,— сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В мае 2022 года Елизавета Гырдымова сообщила, что уехала из России и живет в Литве. Она объяснила решение эмигрировать желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».

С инициативой о признании Монеточки иноагентом 19 января текущего года выступил общественник, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом стали публичные заявления исполнительницы с критикой российской военной операции на Украине. В список иностранных агентов Минюстом РФ она была внесена на следующий же день, 20 января.

Александр Кислов

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