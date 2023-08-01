«СберМегаМаркет» убрал из названия отсылку к банку

Маркетплейс «СберМегаМаркет» провел ребрендинг. Компания отказалась от приставки «Сбер» в названии, а также сменила цвета логотипа. Сайт sbermegamarket.ru теперь переадресовывает на megamarket.ru.

Пресс-служба компании сообщила изданию vc.ru, что сервис сократил название, поскольку «оно точнее отражало назначение площадки». Новые цвета «поэтапно привнесут во все каналы коммуникации бренда».

При этом название приложения «МегаМаркет» в App Store и Google Play изменилось еще в начале 2023 года. В компании объяснили, что таким образом тестировали новый вариант.

На официальной странице «МегаМаркета» «ВКонтакте» сообщается, что программа лояльности, бонусный баланс, возможность оплачивать покупки бонусами «Спасибо» сохраняются.

При запуске в июле 2018 года маркетплейс носил название Goods.ru. Он был основан «М.Видео». В 2021-м Сбербанк приобрел 85% доли в компании и переименовал ее в «СберМегаМаркет». После 24 февраля 2022-го Сбербанк попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании.