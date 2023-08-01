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Коммерсантъ FM
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке с господдержкой

Минимальная ставка по программе «Господдержка» Сбербанка составит 6% с 4 августа, снизившись на 0,8 процентных пункта (п. п.). По «Ипотеке для IT» она снизится на 3% (1 п. п.). По «Семейной ипотеке» — на 4% (0,8 п. п.). Таким образом Сбербанк улучшает условия по программе субсидирования ипотеки.

«Мы видим высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием льготных ипотечных кредитов»,— прокомментировал и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи принятое решение и сотрудничество с партнерами-застройщиками.

Максимальная сумма кредита по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» — 12 млн руб., по «Ипотеке для IT» — 18 млн руб.

В мае по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» было оформлено 41,4 тыс. кредитов на 173 млрд руб., что на 11% превышает показатели предыдущего месяца. По итогам 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов в России может достичь 5,5–5,8 трлн руб., увеличившись на 15–20% по сравнению с 2022-м, говорится в прогнозе рейтингового агентства НРА, с которым ознакомился «Ъ».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Семья не устояла перед льготами».

Мария Федотова

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