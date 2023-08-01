«Газпром» 31 июля установил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» вновь установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай. 31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства перед китайской нефтегазовой компанией CNPC. Точные цифры компания не приводит.

«''Газпром'' поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай»,— сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC.

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае. 31 мая 2023 года заявка Пекина на газ по «Силе Сибири» аналогично превысила суточный контракт.

4 февраля 2022 года «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на прокачку природного газа по магистрали «Сила Сибири». Тогда предполагалось, что дальневосточный маршрут увеличит объем поставок российского топлива в Китай на 10 млрд куб. м, а в совокупности объем достигнет 48 млрд куб. м в год. В 2022-м Россия по газопроводу «Сила Сибири» поставила в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа.

В январе Россия стала лидером (2,7 млрд куб. м) по поставкам газа в Китай. В феврале нынешнего года Россия обсудила с Казахстаном строительство нескольких газопроводов, в том числе для экспорта в Китай. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год.

Полина Мотызлевская