Politico перечислил возможные варианты действий властей Украины в случае смерти Зеленского

Американское издание Politico предположило, какие действия могут предпринять власти Украины в случае смерти президента страны Владимира Зеленского. Существование у Киева плана на случай гибели первого лица еще в прошлом году косвенно подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У украинцев есть планы — о которых я не собираюсь говорить или вдаваться в какие-либо подробности — обеспечить то, что мы бы назвали "преемственностью правительства", так или иначе»,— сказал господин Блинкен в прошлогоднем интервью CBS.

Politico напоминает, что формально, если действующий президент не может исполнять свои обязанности, их на себя берет председатель Верховной рады. Сейчас эту должность занимает Руслан Стефанчук. Издание отмечает, что рейтинг общественного доверия у господина Стефанчука вдвое ниже, чем у господина Зеленского, и составляет около 40%. Кроме того, он не пользуется доверием украинской оппозиции, утверждает Politico.

По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра при НАТО Адриана Каратницкого, в случае смерти действующего президента власть на Украине станет коллегиальной. В состав возможного коллективного руководящего органа могут войти глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников, предполагает издание.

«Страна достигла точки очень значительной солидарности и национального единства, поэтому если с Зеленским случится что-то ужасное, это не будет иметь такого решающего значения, как можно было бы подумать»,— считает господин Каратницкий.

Через день после начала боевых действий на Украине, 25 февраля 2022 года, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит на него покушение и считает «целью номер один». 22 марта того же года господин Зеленский сообщил, что 24 февраля украинские спецслужбы, а также партнеры Украины рекомендовали ему покинуть страну в течение трех дней. Президент отклонил это предложение.

Российские политики неоднократно призывали физически устранить украинского президента. Об этом, в частности, говорили зампред Совбеза Дмитрий Медведев и депутат Госдумы Михаил Делягин. Российские официальные лица также не раз призывали ударить по центру принятия решений на Украине. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в феврале заявил, что президент РФ Владимир Путин в первые дни после начала боевых действий пообещал не убивать Владимира Зеленского.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».