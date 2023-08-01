СМИ: экс-глава МАК Анодина стала советником в структуре по беспилотникам

Бывшая глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина назначена советником соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет». Об этом сообщают «Ведомости» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным «Ведомостей», в обязанности 84-летней госпожи Анодиной войдут расследования авиакатастроф и воздушных происшествий и сертификация техники. «РИА Новости» уточняют, что она занимает должность с июля.

В пресс-службе НТИ «Аэронет» отказались комментировать информацию.

Татьяна Анодина возглавляла МАК с 1991 года. Она покинула пост в январе 2023-го.

НТИ — некоммерческая организация бизнеса и экспертных сообществ, ее сновной продукт — дорожные карты. «Аэронет» работает в сфере беспилотных технологий. Реализацией дорожной карты по этому направлению занимается рабочая группа, которой соруководят глава «Аэронета» Борис Алешин и замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

В июне правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Она предполагает том числе стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы. Президент Владимир Путин назвал отрасль беспилотной авиации «важнейшим направлением деятельности страны» и оценивал ее объем в 1 трлн руб. Вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что правительство хочет разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями.

Лаура Кеффер