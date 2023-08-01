Пострадавшую от БПЛА башню «Москва-сити» проверяют на безопасность

Специалисты оценивают повреждения башни правительственного комплекса в IQ-квартале в «Москва-сити» после попадания в одну из башен беспилотника. После ночной атаки доступ в башни IQ-квартала был ограничен. По периметру комплекса выставлена вооруженная охрана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сейчас на месте работают специалисты, оценивают повреждения и безопасность башни для нахождения в ней людей»,— рассказал собеседник «РИА Новости». Сколько по времени займет оценка, не уточняется.

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поврежден фасад башни на уровне 21 этажа, по данным сайта IQ-квартала, там расположены офисы Минэкономики.

Предварительно сообщалось, что серьезного урона зданию беспилотник не нанес. Люди не пострадали, уверяли в мэрии Москвы. Внешне заметно лишь нарушение остекления площадью около 150 кв. м.

Это вторая атака за прошедшую неделю. В ходе прошлой атаки 30 июля были повреждены здание правительственного комплекса в IQ-квартале (17 этаж, также офисы Минэкономики) и «Око-2». Сегодня ночью, 1 августа, один беспилотник попал в ту же башню. Минобороны РФ утверждает, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы «и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий» «Москва-Сити».

Лаура Кеффер