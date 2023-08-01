FT: США заключили сделки с Болгарией, Южной Кореей и Японией на поставку Украине снарядов

Вашингтон прикладывает усилия для доставки большего количества снарядов калибра 155 мм, используемых в гаубицах, которые Киев размещает вдоль линии фронта. Для этого США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку таких снарядов Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников. По их словам, ведутся переговоры об аналогичной сделке с Японией. Условия соглашений, а также количество поставляемых снарядов не называются.

США неоднократно включали снаряды калибра 155 мм в пакет военной помощи, направляемой Украине. В конце июня Spiegel сообщил, что правительство Германии вместе с оборонным концерном Rheinmetall готовят долгосрочный контракт о поставке Киеву 333 тыс. снарядов калибра 155 мм к 2029 году, в том числе для пополнения запасов Бундестага. В июле в Раде рассказали, что идет работа над началом производства снарядов натовского калибра на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер