Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Рады: идет работа над началом производства снарядов натовского калибра на Украине

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев («Слуга народа») сообщил о планах Украины начать производство 155-мм снарядов. Такой калибр является стандартом НАТО.

«Снарядная программа запустилась еще в прошлом году, есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снарядов. Пока идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра»,— сказал господин Чернев в эфире телемарафона (цитата по «Зеркалу недели»).

По словам депутата, произведенные на Украине снаряды стоят в три раза дешевле приобретенных за границей, потому что есть, «скажем так, наценка некоторых продавцов, желающих наживаться на войне». «Но мы вынуждены и при таких ценах покупать»,— добавил он. Господин Чернев отметил, что Украина хочет «максимально перекрыть потребности собственным производством».

Депутат рассказал, что к программе по производству снарядов различных калибров привлекаются и государственные, и частные компании. Последние, например, производят корпуса к минам и другие составляющие.

США ранее заявляли о значительном росте производства 155-мм снарядов из-за событий на Украине. Ежемесячно в стране производят 24 тыс. снарядов против 14 тыс. до ввода Россией войск. Вашингтон намерен нарастить производство до 70–80 тыс. Из-за нехватки артиллерийских снарядов США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы, что вызвало недовольство у многих демократов и правозащитных организаций.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...