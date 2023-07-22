Депутат Рады: идет работа над началом производства снарядов натовского калибра на Украине

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев («Слуга народа») сообщил о планах Украины начать производство 155-мм снарядов. Такой калибр является стандартом НАТО.

«Снарядная программа запустилась еще в прошлом году, есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снарядов. Пока идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра»,— сказал господин Чернев в эфире телемарафона (цитата по «Зеркалу недели»).

По словам депутата, произведенные на Украине снаряды стоят в три раза дешевле приобретенных за границей, потому что есть, «скажем так, наценка некоторых продавцов, желающих наживаться на войне». «Но мы вынуждены и при таких ценах покупать»,— добавил он. Господин Чернев отметил, что Украина хочет «максимально перекрыть потребности собственным производством».

Депутат рассказал, что к программе по производству снарядов различных калибров привлекаются и государственные, и частные компании. Последние, например, производят корпуса к минам и другие составляющие.

США ранее заявляли о значительном росте производства 155-мм снарядов из-за событий на Украине. Ежемесячно в стране производят 24 тыс. снарядов против 14 тыс. до ввода Россией войск. Вашингтон намерен нарастить производство до 70–80 тыс. Из-за нехватки артиллерийских снарядов США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы, что вызвало недовольство у многих демократов и правозащитных организаций.

Леонид Уварчев