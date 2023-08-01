СМИ: Nintendo собирается выпустить новую консоль в 2024 году

Японская компания Nintendo может выпустить новую консоль в конце 2024 года. Об этом сообщил портал Video Games Chronicle и еще несколько изданий со ссылкой на источники внутри компании. Некоторые игровые студии уже получили рабочие девкиты, предназначенные для внутренней разработки игр для новой консоли.

Новая консоль сможет работать в портативном режиме, у нее будет более дешевый LCD-экран вместо OLED, который сейчас установлен на Nintendo Switch. Устройство также будет запускать картриджи, а накопитель у консоли будет более вместительный. На данный момент неизвестно, будет ли обратная совместимость с Nintendo Switch. В компании рассчитывают, что им удастся избежать нехватки устройств, с которой столкнулись PlayStation 5 и Xbox Series X|S на старте.

Ожидается, что продажи Nintendo Switch в этом году упадут вдвое. Ранее Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории с более чем 122,6 млн проданных устройств.

История компании Nintendo — в материале «Ъ» «Вся наша жизнь — игра».

Евгений Федуненко