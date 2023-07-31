В Анапе закрылся последний госпиталь ЧВК «Вагнер», через который прошло 20 тыс. человек

Последний пациент из госпиталя ЧВК «Вагнер» в Анапе передан на долечивание в лечебное учреждение минздрава Краснодарского края. Об этом сообщил начальник медслужбы ЧВК Артемий, его фамилия не указывается. Таким образом, в Анапе сегодня, 31 июля, завершил работу последний из 28 существовавших на базе гостиниц города госпиталей «Вагнера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы ЧВК во время мятежа в Ростове-на-Дону

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Бойцы ЧВК во время мятежа в Ростове-на-Дону

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

«За период работы с июля 2022 года по июль 2023-го была оказана специализированная высококвалифицированная медицинская помощь более чем 20 тыс. раненым героям СВО»,— цитирует Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» начальника медслужбы ЧВК. Было проведено более 5 тыс. протезирований различной сложности, всем сотрудникам ЧВК также оказывался полный спектр медпомощи, включая стоматологическую, офтальмологическую, всех видов хирургической и терапевтической служб, отметил он.

По словам начальника медслужбы, все страховые выплаты, компенсации зарплаты и премии выплачены каждому бойцу. «Контроль за ходом дальнейшего лечения, сопровождения и помощь по другим вопросам все добровольцы могут получить посредством обращения в действующие колл-центры компании»,— заявил начальник медслужбы ЧВК Артемий.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, бойцы «Вагнера» начали «марш на Москву». 24 июня ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Было условлено, что господин Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию. Сейчас, по словам господина Пригожина, ЧВК продолжает свою деятельность в Африке и подготовительных центрах в Белоруссии. При этом вербовка бойцов в ЧВК приостановлена ввиду отсутствия острой необходимости в наборе новых рекрутов «в связи с наличием большого кадрового резерва».

Подробнее о ситуации вокруг «Вагнера» — в подборке «Ъ».

Мария Федотова