NASA запустит стриминговый сервис без рекламы и необходимости оформлять подписку

NASA собирается до конца лета 2023 года запустить собственный стриминговый видеосервис NASA+, который будет доступен без подписки и без рекламы. Пользователи смогут увидеть прямые трансляции миссий агентства и космических запусков, а также оригинальные шоу.

Сервис можно будет запустить в приложении NASA на iOS и Android, через сайт агентства и приставки Apple TV, Fire TV и Roku. Также NASA планирует объединить в систему несколько своих сайтов, в результате чего появятся единая система поиска и навигация. В агентстве предлагают опробовать бета-версию нового сайта NASA.

Ранее специалисты NASA утратили связь с межпланетным зондом Voyager 2. Несколько команд агентства привели к смещению направления антенны зонда на два градуса от Земли, в результате чего он не может получать информацию и отправлять ее на Землю. В июле представители NASA приезжали в Россию для обсуждения утечки охлаждающей жидкости на корабле «Союз МС-22».

Евгений Федуненко