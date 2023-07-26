Представители NASA в июле приезжали в РФ для обсуждения утечки на корабле «Союз МС-22»

Глава американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано заявил, что в июле он приезжал в Россию на встречу с коллегами из «Роскосмоса». Среди прочего стороны обсудили утечку охлаждающей жидкости в российском космическом корабле «Союз МС-22», которая произошла в декабре 2022 года, сообщил господин Монталбано в эфире трансляции на YouTube.

Господин Монталбано заявил, что посетил РФ с заместителем администратора Управления космических операций NASA Кеннетом Бауэрсоксом. С российской стороной они также обсудили предстоящий запуск «Союз МС-24» на МКС. В его осуществлении также будет содействовать NASA, сообщил он.

В декабре прошлого года в российском корабле «Союз МС-22», который должен был вернуть на Землю Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения предположительно из-за удара спорадическим метеороитом. 28 марта корабль приземлился в Казахстане без экипажа. Ожидается, что космонавты вернутся на Землю в сентябре 2023-го на «Союзе МС-23». В общей сложности они проведут на орбите не меньше 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

Эрдни Кагалтынов