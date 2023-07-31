Шойгу: Минобороны усилит защиту инфраструктуры России с моря и воздуха

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона на фоне провала контрнаступления «активизировала террористические атаки» на гражданские объекты на территории РФ. По его словам, в связи с этим военное ведомство приняло дополнительные меры защиты инфраструктурных объектов от атак с моря и воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты»,— заявил господин Шойгу в своем вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил РФ. По его словам, Киев осуществляет атаки на объекты гражданской инфраструктуры в РФ «при поддержке западных спонсоров».

На минувшей неделе Москву трижды атаковали беспилотные летательные аппараты. В ночь на 24 июня БПЛА попали в недостроенный небоскреб и здание Центрального военного оркестра на Комсомольском проспекте, 28 июля средства ПВО уничтожили беспилотник в Подмосковье. В ночь на 30 июля три украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве, два из них были подавлены средствами РЭБ и попали в офисные башни «Москва-Сити». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этими инцидентами сообщил, что уровень террористической опасности в Москве и Подмосковье повышать пока не планируется, однако дополнительные меры защиты уже приняты.

Александр Кислов