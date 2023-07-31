Депутат Чернышов заявил о скрытой «эпидемии безотцовщины» в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил «РИА Новости», что, согласно данным социологического опроса, среднестатистический отец в России проводит со своими детьми 35 минут в день. Депутат назвал такую ситуацию скрытой эпидемией безотцовщины. Опрос был проведен членами его команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Опрос проводился с 20 по 27 июля. Мужчинам предлагали заполнить анкету в социальных сетях или на улицах Москвы. В исследовании участвовали 1,2 тыс. человек.

«Результаты нашего опроса удручают. Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет»,— заявил господин Чернышов.

Согласно результатам опроса, 18% респондентов выделяют 15 минут в день и меньше на общение со своими детьми. 56% опрошенных объяснили эту тенденцию занятостью рабочими и домашними делами. 23% не знают, как провести время с детьми. 89% хотели бы уделять больше внимания детям, 53% считают, что интересный досуг не вписывается в семейный бюджет.