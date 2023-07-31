Силуанов: некоторые владельцы компаний готовы заплатить налог и в 15% при уходе из РФ

Глава Минфина Антон Силуанов утверждает, что некоторые владельцы иностранных компаний готовы заплатить налог в размере 15% при уходе с российского рынка. По закону минимальный взнос составляет 10%.

«Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим»,— рассказал министр в интервью ТАСС. О каких компаниях идет речь, он не уточнил.

По словам господина Силуанова, каждая заявка иностранного бизнеса на уход из России рассматривается индивидуально. «Подкомиссия собирается два-три раза в неделю»,— добавил глава Минфина.

«Ведомости» писали, что российские власти обновили перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. В списке десять пунктов, и новые правила призваны усложнить иностранцам процесс ухода. Как выяснил «Ъ», требования к согласованию сделок компаний, находящихся под контролем лиц из недружественных государств, помешали провести сделку внутри российского рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «И не враг, а не просто так».

Лаура Кеффер