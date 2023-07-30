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Коммерсантъ FM
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Силуанов не исключил продления срока софинансирования долгосрочных сбережений

Минфин РФ может вернуться к вопросу продления софинансирования долгосрочных сбережений в случае необходимости, сообщил министр Антон Силуанов. Сейчас программа предполагает софинансирование на период 2024–2026 годов.

«Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования. Надо сначала запустить программу, посмотреть как она будет работать, а потом уже принимать решения»,— ответил господин Силуанов ТАСС на вопрос о том, может ли срок софинансирования быть увеличен на пять лет.

Министр напомнил, что программой предусмотрены софинансирование накоплений размере до 36 тыс. руб. в год и налоговые вычеты до 52 тыс. руб. в год.

Президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан ранее в июле. Антон Силуанов говорил, что, с одной стороны, программа позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем, а с другой — предоставит новые источники внутреннего финансирования экономики.

Подробнее о программе — в материале «Пенсии доброй воли».

Леонид Уварчев

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