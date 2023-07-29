Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны РФ сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Лачинском коридоре

Минобороны России зафиксировало три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших, согласно сообщению военного ведомства, нет.

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту»,— говорится в нем.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Расположен в Лачинском районе Азербайджана. С мая 1992 до ноября 2020 года фактически контролировался НКР.

Российские миротворцы размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора на основании заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России.

Несмотря на договоренность, Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на границе. Сейчас стороны пытаются согласовать мирный договор.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мир во время эскалации».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...