Блинкен считает, что визит Шойгу в КНДР говорит о желании России купить там оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею свидетельствует о стремлении Москвы закупить оружие. Об этом он заявил на пресс-конференции в австралийском Брисбене, где его спросили, не было ли целью визита российского министра в КНДР приобрести оружие для применения на Украине.

«Что касается сообщений о пребывании министра обороны России в Северной Корее, я сильно сомневаюсь, что он там в отпуске. Итак, что же мы видим? Мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержку, оружие везде, где может найти, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. И мы видим это в Северной Корее»,— ответил господин Блинкен (стенограмма выступления выложена на сайте Госдепа сегодня, 29 июля).

Сергей Шойгу посетил Пхеньян впервые, проведя там три дня — с 25 по 27 июля. Поводом для поездки стало празднование 70-летия со дня заключения перемирия в корейской войне 1950–1953 годов, которое в КНДР называют Днем Победы в Великой Отечественной освободительной войне. Официальная делегация из России посетила Северную Корею впервые с начала пандемии коронавируса. В Пхеньяне министр был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Мария Федотова