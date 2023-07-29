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Коммерсантъ FM
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Блинкен считает, что визит Шойгу в КНДР говорит о желании России купить там оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею свидетельствует о стремлении Москвы закупить оружие. Об этом он заявил на пресс-конференции в австралийском Брисбене, где его спросили, не было ли целью визита российского министра в КНДР приобрести оружие для применения на Украине.

«Что касается сообщений о пребывании министра обороны России в Северной Корее, я сильно сомневаюсь, что он там в отпуске. Итак, что же мы видим? Мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержку, оружие везде, где может найти, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. И мы видим это в Северной Корее»,— ответил господин Блинкен (стенограмма выступления выложена на сайте Госдепа сегодня, 29 июля).

Сергей Шойгу посетил Пхеньян впервые, проведя там три дня — с 25 по 27 июля. Поводом для поездки стало празднование 70-летия со дня заключения перемирия в корейской войне 1950–1953 годов, которое в КНДР называют Днем Победы в Великой Отечественной освободительной войне. Официальная делегация из России посетила Северную Корею впервые с начала пандемии коронавируса. В Пхеньяне министр был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Мария Федотова

Фотогалерея

Визит Сергея Шойгу в КНДР

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Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, лидер КНДР Ким Чен Ын и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун на военном параде

Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, лидер КНДР Ким Чен Ын и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун на военном параде

Фото: Reuters

Слева направо: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, министр обороны России Сергей Шойгу и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун

Слева направо: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, министр обороны России Сергей Шойгу и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун

Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу (седьмой слева), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый справа) на военном параде

Министр обороны России Сергей Шойгу (седьмой слева), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый справа) на военном параде

Фото: Reuters

Ракеты на параде в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов

Ракеты на параде в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов

Фото: Reuters

Министр обороны Северной Кореи Кан Сон Нам (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) покидают военный парад

Министр обороны Северной Кореи Кан Сон Нам (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) покидают военный парад

Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева), лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый слева) на концерте в Пхеньяне

Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева), лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый слева) на концерте в Пхеньяне

Фото: Reuters

Выставка военной техники, приуроченная к 70-й годовщине перемирия в Корейской войне

Выставка военной техники, приуроченная к 70-й годовщине перемирия в Корейской войне

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (второй справа) и министр обороны России Сергей Шойгу (третий справа) на выставке военной техники

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (второй справа) и министр обороны России Сергей Шойгу (третий справа) на выставке военной техники

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения военной выставки

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения военной выставки

Фото: Reuters

Прием по случаю приезда российской делегации в Пхеньян

Прием по случаю приезда российской делегации в Пхеньян

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и министр обороны России Сергея Шойгу во время торжественного обеда в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и министр обороны России Сергея Шойгу во время торжественного обеда в Пхеньяне

Фото: Reuters

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Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, лидер КНДР Ким Чен Ын и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун на военном параде

Фото: Reuters

Слева направо: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, министр обороны России Сергей Шойгу и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун

Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу (седьмой слева), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый справа) на военном параде

Фото: Reuters

Ракеты на параде в честь 70-й годовщины перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов

Фото: Reuters

Министр обороны Северной Кореи Кан Сон Нам (в центре) и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) покидают военный парад

Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева), лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун (четвертый слева) на концерте в Пхеньяне

Фото: Reuters

Выставка военной техники, приуроченная к 70-й годовщине перемирия в Корейской войне

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (второй справа) и министр обороны России Сергей Шойгу (третий справа) на выставке военной техники

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения военной выставки

Фото: Reuters

Прием по случаю приезда российской делегации в Пхеньян

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (слева) и министр обороны России Сергея Шойгу во время торжественного обеда в Пхеньяне

Фото: Reuters

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