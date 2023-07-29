В Красногорске закрыли столовую, где отравились рабочие

В подмосковном Красногорске закрыто помещение столовой, где отравились рабочие предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. По сообщению администрации, пострадали 29 человек. Управление Роспотребнадзора по Мособласти сообщает, что за медпомощью обратились 38 человек. В минздраве региона сообщили о 34 госпитализированных.

«Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. ТПГК "Союзснаб" подтверждает случившуюся ситуацию»,— сказал собеседник агентства. По его словам, компания находится на связи с пострадавшими и их родственниками, она оказывает все необходимую помощь, сейчас идут проверки поставщиков продуктов для столовой, также проводится дезинфекция пищеблока и столовой.

Жалобы поступили от сотрудников ГК «Союзснаб», сообщал региональный Роспотребнадзор. Прокуратура Мособласти поставщика продукции, которой, по ее данным, отравились люди, установила, но не называла.

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с поступившими жалобами на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ). «Причина возникновения очага ОКИ устанавливается. Специалисты службы выехали на объект для проведения лабораторных исследований»,— сообщает ведомство.

Компания «Союзснаб» производит различные пищевые добавки. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Мария Федотова