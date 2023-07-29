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Коммерсантъ FM
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Прокуратура установила поставщика продуктов, которыми отравились рабочие в Красногорске

Прокуратура Подмосковья сообщила, что в ходе проверки был установлен поставщик продукции, которой отравились рабочие в Красногорске. Имя поставщика не названо.

«Представителями Роспотребнадзора отобраны пробы продуктов, а также взяты анализы у сотрудников организации, предоставляющей услуги питания»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

В результате отравления госпитализированы 34 человека. Их состояние оценивается как стабильное. По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел на территории предприятия компании «Союзснаб», которая производит различные пищевые добавки. Областной СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лаура Кеффер

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